Video: kas see 1917. aastast pärit foto tõestab, et ajas rändamine on võimalik?

See foto, millel on mehi, naisi ja lapsi istumas mäekünkal, ilmus Lester Ray Petersoni 1974. aastal raamatus «The Great Cape Scott Story», mis räägib Kanada Cape Scotti ajaloost, teatab express.co.uk.

Teravapilgulised pildivaatajad märkasid, et sellel fotol on mees, kes nagu sinna ei sobi. Kui ülejäänud inimestel on seljas 20. sajandi alguse rõivad, siis ühel mehel on tänapäevane T-särk ja šortsid ning pikajuukseline soeng.

Kas pildil on ajarändur? FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Pildi all on tekst: «Last picnic. San Josef Bay 1917. Eva Peterson photo».

Kanadas 1917. aastal tehtud pilt. See ilmus 1974. aastal Kanada ajaloost rääkivas raamatus FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Sotsiaalmeedias kommenteeriti, et see mees on pildil võõras, sobides pigem 20. sajandi lõppu või 21. sajandi algusesse. Surfari välimusega mees on sellise näoga nagu ta oleks valel ajal vales kohas.

Kummalise ajaränduri leidis Youtube’i kasutaja Jamie Grant, kes postitas video pealkirjaga «Time Travel proof found. Truth or Illusion?» (Ajas rändamise tõend leitud. Tõde või illusioon?).

Kanadas 1917. aastal tehtud pilt. Väidetav ajarändur on fotol vasakul, valges kleidis ja kübaras naise taga FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

«Vaadake pildil olevaid inimesi, nende riietust ja peakatteid, samuti seda, kuidas nad istuvad või seisavad. Nüüd pöörake pilk sellele mehele, kes nagu ei tundu sinna kuuluvat. Ta riietel ja soengule, samuti ta kehahoiakule. Kas see mees tõestas, et ajas tagasi on võimalik rännata? Mida teie arvate?» kirjutas Grant.

1917. aastal fotol olev mees ei ole esimene, keda peetakse ajaränduriks. Varem on leitud mitmeid fotosid, millel väidetavalt on inimesed, kes ei sobi aega, mil foto tehti, sest neil on seljas ja käes asjad, mis pärinevad hoopis teisest ajastust.

Teadlaste sõnul on ajas tagasi minemine võimatu, kui võtta arvesse universumis kehtivaid seadusi.