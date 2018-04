Vallatu galerii: filmistaar unustas särgi koju ja välgutas rinnahoidjat

Rena Riffel on USA näitleja, tantsija ja laulja. Laiemalt sai ta tuntuks tänu rollile filmis «Showgirls», mis linastus 1995. aastal.

Multitalent tabati poodlemas Hollywoodis, mis polegi ehk nii üllatav, võttes arvesse, et tegu on filmistaariga. Tähelepanu väärib aga hoopis naise riietus, mis on vägagi paljastav.