Priscilla Presley uues dokumentaalfilmis: Elvis lahkus vabatahtlikult

Elvis Presley surmast on möödas üle 40 aasta, kuid seni ei ole täiesti selge, mis juhtus enne ta surma, teatab mirror.co.uk.

Elvis Presley FOTO: Archive/ARPL / HIP / TopFoto/Scanpix

Elvis Presley leiti 16. augustil 1977. aastal surnuna Tennessees Memphises ta Gracelandi villa vannitoast. Ta surma uurimisdokumentide kohaselt üritas mees roomata vannitoa ukseni, et appi hüüda, kuid ei jõudnud.

Surmale eelnenud kuudel oli Presleyl kehakaal kõikuv, tal oli kõrge vererõhk ja südame verevarustuse probleem.

Muusiku eksnaine Priscilla Presley rääkis uues dokumentaalfilmis oma teooria staari surmast.

Priscilla Presley FOTO: Jack Plunkett/AP/Scanpix

«Ta teadis, mida tegi, sest tal oli ravimi- ja narkosõltuvus alates sõjaväest. Paljud on küsinud, et miks mina ja teised pereliikmed ei teinud midagi tema aitamiseks. See ei vasta tõele, me kõik üritasime omal viisil teda aidata,» sõnas praegu 72-aastane Priscilla Presley.

Naine jätkas, et Elvis ei võtnud kedagi kuulda ja elas nii nagu soovis.

Elvis Presley FOTO: Reuters/AFP/AP/SCANPIX

«Arvan, et ta valis oma surmapäeva välja. Ta mõistis, et narkosõltuvus on ta organismi piisavalt kahjustanud ja ta süda ei pea enam kaua vastu,» sõnas rokistaari lesk.

Elvis Presley tarbis lisaks uimastitele ka suures koguses retseptiravimeid, mis olid kirjutatud ta südameprobleemide ja kõrge vererõhu tõttu.

Elvis Presley FOTO: Pop/?2000 Credit:Topham Picturepoint/Scanpix

Dokumentaalfilmi kohaselt oli Elvis Presley mõni aeg enne oma surma sõnanud oma mänedžerile Joe Espasitole, et ta on kuulsusest ja elust väsinud.

«Olen väga väsinud, vajan pikka puhkust. Ma ei näe, mida elul mulle veel pakkuda on,» teatas laulja.

Elvise poolvend Rick Stanley on veendunud, et see oli muuisku hüvastijätusõnum ja ta plaanis enesetappu.

Priscilla ja Elvis Presley tütar Lisa Marie Presley sündis 1968, paar läks lahku 1973. aastal, kuid nad jäid Elvise elu lõpuni sõpradeks.

Lisa Marie Presley koos ema Priscilla ja isa Elvis Presleyga FOTO: Pop/?2001 Credit:Topham Picturepoint/Scanpix

Priscilla Presley sõnul sai Elvise narkosõltuvus alguse sõjaväes ning hiljem vajas mees narkootikume, et kuulsuse koormaga toime tulla.

«Sõjavägi rikkus Elvise psüühika ja tervise. Sõduritele anti narkootilisi aineid, et nad suudaksid pikka aega ärkvel püsida. Elvis vajas selliseid aineid hiljem ka tsiviilelus, kuna tal oli sõltuvus tekkinud,» selgitas naine.

Priscilla Beaulieu (tulevane Presley) ja Elvis Presley sõjaväevormis foto FOTO: Personalities/?2000 Credit:Topham Picturepoint/Scanpix

Elvis Presley sõjaväes FOTO: Pop/?2003 Credit:Topham Picturepoint/Scanpix

Elvis Aaron Presley ( 8. jaanuar 1935 Tupelo, Mississippi osariik – 16. august 1977 Memphis, Tennessee osariik) oli USA laulja ja näitleja. Teda on nimetatud rokikuningaks ja sageli kasutatakse tema kohta ainult eesnime Elvis.

Presley populaarsus ei ole aastakümnetega vähenenud, temast on saanud rokkmuusikalegend.