Elina Purde kutsub Kalamaja koristama: lapsega jalutades olid silmad-suud tänavatolmu täis

Elina Purde kirjutab oma üleskutses: «Mustus Kalamajas. Lume sulamisega on tänavad täis kiviklibu, tolmu, konisid, vanu lehti ja muud rämpsu. Äkki peaks Kalamajas ette võtma ühe talgupäeva? Kus elanikud üheskoos koristaks oma majaesised ja -ümbrused, linnaosavalitsus võiks samal päeval aktiviseerida oma tänavakoristusmasinad ning paigaldada mõned suuremad konteinerid, et saaks ära visata talvega kogunenud esemed, mis ootavad aianurgas äraviskamist? Või on see mõte liiga naiivne? Täna lapsega jalutades olid silmad-suud tänavatolmu täis ja ise asi paremaks ei lähe. Näiteks mõni pühapäev - 15. aprill või 22. aprill? Ettevõtlikumad kalamajakad võivad näiteks mõistliku tasu eest pakkuda aknapesuteenust.»



Näitlejanna üleskutse on saatnud kiitvat vastukaja. Linnaosavanem Raimond Kaljulaid annab oma vastuses teada, et koristustööd on alanud, kuid talgud ei ole võimalikud.