WC-poti kaane kukkumine oleks võinud NASA astrofüüsiku kuulmiseta jätta

«Tahate kuulda kummalist juhtumit? Ma oleks äärepealt WC-poti kaane kukkumise tõttu kuulmisest ilma jäänud ja see on tõsi,» teatas mees sotsiaalmeedias.

Ebatavaline lugu sai alguse sellest, et Metzger remontis loputuskasti sisu, kuid ta küünarnukk läks kogemata ülestõstetud puidust prill-laua ja kaane vastu ning need kukkusid vastu potti.

«Seda on raske uskuda, et tekib väga vali heli? Igatahe minu juhtumil tekkis ja mu kõrvad läksid lukku. Tuigerdasin WC-st välja ja vajusin elutoas põlvili. Arvasin, et kujutasin kõike ette, igatahes olukord oli väga sürrealistlik. Siis tundsin, et mu peaga on midagi valesti ja ma igaks juhuks testisin oma kuulmist,» meenutas teadlane.

Ta karjus valju häälega, kuid ei kuulnud peaaegu mitte midagi, vaid mingit kerget heli võnkumist.

Kuulimine. Pilt on illustreeriv FOTO: Craig Robinson/PantherMedia / Craig Robinson/Scanpix

«WC-poti kaas kukkus umbes 20 sentimeetrit, kuidas see sai sellise paugu tekitada ja minult ajutiselt kuulmise võtta?» oli astrofüüsik üllatunud.

Metzgeri teatel ei taastunud ta kuulmine ka järgmisel päeval veel täielikult. Ta hakkas uurima, et milline peab helitugevus olema, et tekiks selline kuulmiskahjustus nagu temal oli. Ta sai, et 138 detsibelli.

«Leidsin, et juba 140-detsibelline helitugevus võib tõesti kurdistada. Minu WC-poti kaas on tugevast ja paindumatust materjalist, sellest ka võimas heli. Kui kaas oleks pehmemast ja painduvamast materjalist, siis kahe erinevast materjalist objekti kokkupõrkel nii valju heli tekkinud ei oleks. Seega tasub ka WC ettevaatlik olla, kuid maailmas on sellest juhtumist suuremaid lahendamist nõudvaid probleeme,» teatas Metzger.

Pärast kahte ööpäeva hakkas mehe kuulmine taastuma ja ta ei täheldnud järelmõjusid nagu peavalu või uimasus.