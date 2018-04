Olav Osolin: Patune Pool soojendab Õllesummeril Franz Ferdinandi

«Tänane pommuudis, mida ma kuulsin mulle just vastu põrganud emand Hansarilt, kes korraldab sel suvel Õllesummeri juubelit: nimelt on tänavusele Õllesummerile palgatud 4. juuliks minu isikliku lemmiku Franz Ferdinandi soojendajaks mitte ainult mu teine lemmik Tanel Padar, vaid lisaks veel üks eesti rahva suur iidol - ansambel Patune Pool. Nii et ma kujutan juba ette, kuidas hakatuseks tuleb võtta väike õlu ja peenemat sorti tänavatoit, siis poplaulja Padar ning selle otsa Sünne Valtri, kellest ma tean vaid nii palju, et kui ta esinema hakkab, siis ulatub järts Kannu Kõrtsist Pärnu linnani, aga ma pole seda pulli kunagi ise lavalt näinud. Mitu korda on jutuks olnud, et lähme ja vaatame selle värgi oma silmaga ära, aga nüüd tundub, et ei peagi Põlvasse sõitma! Ja päris õhtu krooniks on siis Franz Ferdinand, kelle uut plaati ma just kuulasin ja see oli väga korralik late. Looks like a perfect storm!»