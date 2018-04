Superkangelaste film on kinos teeninud rohkem raha kui «Titanic»

Kuuenda aprilli seisuga oli režissöör Ryan Coogleri film teeninud 659,3 miljonit dollarit, ületades sellega "Titanicu" kassatulu, milleks on 659,5 miljonit dollarit, teatas Independent.

Edukaimate filmide edetabeli esimesel kohal on «Star Wars: Jõud tärkab», mis on teeninud 936,7 miljonit dollarit ja «Avatar», mille kassatulu on 760,5 miljonit dollarit.