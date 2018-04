Heidy Tamme sai kurja fännikirja: kas teil tõesti raha pole, et osta pikem kleit endale?

Aastakümneid tagasi saabus lauljatele postiga ka väga palju kirju. «Mul olid suured-suured-suured patakad,» meenutas Heidy, et tagasisidet oli väga toredat, kuid sekka sattus ka kummalisemaid avaldusi. «Mulle kirjutati, et, Heidy Tamme, kas teil tõesti raha ei ole, et osta pikem kleit endale,» naeris lauljanna ja selgitas, et tol ajal oli mini moes. «Nagu me ikka, noored artistid, olime natuke julgemad,» lisas ta MENU vahendusel.