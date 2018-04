Youtube'i vaadatuim video ületas viie miljardi piiri

Möödunud suvel striimimisrekordi püstitanud Luis Fonsi ja Daddy Yankee koostöölaul «Despacito» on kõigest aasta pärast avaldamist Youtube'i enimmängitud video, vahendas Independent.

Youtube'is kogus «Despacito» vaid 97 päevaga miljard vaatamist, olles sellega teine kõige kiiremini populaarsust kasvatanud lugu Youtube'is, mida on ületanud vaid Adele'i «Hello»

Youtube'is on klikkide arvult teisel kohal Wiz Khalifa laul «See You Again», mis on pühendatud filmist «Kiired ja vihased» tuntud näitlejale Paul Walkerile, kes saatuslikult autoõnnetuses suri.