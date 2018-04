Briti printsess Charlotte’i koht troonipärimisjärjestuses ei muutu

Printsess Charlotte on Briti troonipärimises neljas. Talle eelnevad ta vanaisa, prints Charles, isa, prints William ja vanem vend, prints George.

Kuigi praeguses troonipärimisjärjestuses on esimene Elizabeth II poeg, prints Charles, on küsitlus näidanud, et britid eelistavad näha kuningana prints Williamit.