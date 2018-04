Kodumaa on jäänud liiga väikeseks: šokiräppar Tommy Cash esineb suvel Pirita kloostri varemetes

Legendaarne ja šokeeriv räppar Tommy Cash, kes tuuritab parajasti Euroopas ning on suvel mitmete välismaiste festivalide lavalaudu väisamas, naaseb kodupubliku ette, et Pirita jõe kaldal oma fänne kontserdiga rõõmustada.

Hiljuti uue singli «Pussy Money Weed» avaldanud Tommy Cash, kodanikunimega Tomas Tammemets ütleb, et kodupubliku ees olemine on alati eriline ja mõnevõrra teistsugune kui välismaal ning täpsustab, et vastutus on justkui suurem.