«Ei ole mõtet tühja rapsida!» ütleb ta, et koolitusel osaledes saavad inimesed aru puudutuste tähtsusest ja eesmärgist.

Mehe jaoks on oluline märksõna aeg. «Naine vajab hästi palju aega!» öeldes, et naistel on kiire elutempo tõttu tihti keeruline väljuda argimõtetest ja ka kõrvaltoas magavad lapsed takistavad lõdvestumist. «Eesti mees võiks planeerida vähemalt ühe nädalavahetuse naisele. Aeg reedest pühapäevani kus lapsi ei ole ja saavad lustida hommikust õhtuni!» Selliselt talitades on õnnelikud nii mees kui naine.

Naised võiksid tema sõnul olla kannatlikumad ja julgemad enda soovide väljendamises. «Mehed tahavad oma naisele pakkuda parimat. Aga kui naine ei julge rääkida, et tal on mingid hirmud ja häbitunded, ei oska mees ridade vahelt lugeda.»

Kuigi on mehi kes on suurema empaatiavõimega, ei saa nad tihti naise vihjetest aru. «Tuleb leida julgus rääkida asjadest nii nagu nad on!» õhutab ta kõiki naisi end avama.

«Hea seks hoiab suhte koos,» väidab ta enesekindlalt ja lisab, et suhtekriisile leitakse lahendus tihti just magamistoas. Emotsionaalne kaugenemine ja solvumine lööb partnerite vahele kiilu ja vahel on keeruline sellest üle olla. «Siis tuleks võtta aeg maha ja asjad sirgeks rääkida.» Rõhutades, et suhet saab päästa ainult siis kui mõlemad pooled seda soovivad. «Nii ei saa, et üks pingutab ja teine ütleb: «No olgu, tee siis!»»

Inimeste avameelsus seksi-teemadel on Kärsini hinnangul viimase kolme aastaga tunduvalt suurenenud. «Alles hiljuti ütles mulle üks mees, et oli olnud matusel, peielauas ja seal räägiti Yoni massažist rohkem kui kadunukesest,» toob naine ekstreemse näite suhtumise trastilisest muutusest. «See ei ole enam tabu!»

Kärsini sõnul ei häbene üha enam naisi öelda, et naudivad seksi. «Kui naine ütleb oma peas seksile «jah» hakkavad kõik asjad elus juhtuma!» Naine kes on väga suletud ja konservatiivne mõjub ka mehe erektsioonile halvasti. «Olge loomingulised, julged, et koos katsetada. See on äge!»

Senini on suure huvi tõttu olnud küllaltki keeruline Epp Kärsini koolitustest osa võtta. Naine selgitab, et on sel aastal korraldust muutnud ning korraga registreeritakse ette ainult kahe kuu jagu koolutusi. «Aprill on praktiliselt läbi müüdud, aga mais tulevad uued vabad kohad.»

Noor naine ei eita, et huvi koolituste vastu on ka väljaspool Eestit, näiteks soomlaste hulgas. Hoolimata sellest, et Epp esineb vaid eesti keeles ja tõlget teha ei soovi, on loengutes osalenud eestlased rääkinud nii palju head, et tullakse ikkagi. «Praktika on kõige olulisem!» vihjab ta käega žestikuleerides.

Mitmetest kutsetest hoolimata hoiab lingam-koolitaja oma juured siiski kodumaal. «No ei ole veel kõik eestlased minu juures käinud!» Lubades välismaa-plaane teha alles siis kui pooled eestlastest on koolitatud.

Kes soovib Lingam-massaaži õppida peab rahakotti kergitama 78 euro võrra. Selle raha eest pakutakse 4 tunnilist koolitust, mis on väga praktiline ja ootab osalejatelt peale teadmiste omandamist kodus harjutamist. Meestele suunatud maksimaalselt kümne osalejaga koolitused on pisut kallimad, 89 eurot. «Mehed tahavad personaalset lähenemist». See aga ei tähendaks, et Eesti mehi on raskem õpetada kui naisi. «Tavaliselt kipub nii olema, et esmalt tulevad naised ja pärast seda ka nende mehed.» Lisades, et viimasel ajal on meeste hulgas populaarsust kogumas ka sõpruskondadega koolitusel osalemine.



Lõpetuseks jagab kogenud koolitaja olulised soovitused seksika, romantilise õhtu veetmiseks: «Esiteks, saatke lapsed kodust ära!» Juhtides tähelepanu teineteisele aja leidmiseks, rääkimiseks, silma vaatamiseks ja puudutamiseks. «Ei ole vaja mingit suurt kunsti, kas oled koolitusel käinud või mitte. Võta ja hakka tunnetama, tajuma enda partnerit. Vaata kuidas ta keha reageerib,» õhutades kõiki endale ja partnerile privaatse aja leidmisele.