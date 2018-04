Pauley Perrette: tegin «NCISis» viimase stseeni

USAs on «NCIS» osa, milles teeb 49-aastane Perrette oma viimase etteaste krimilaborant Abby Sciuttona, eetris 8. mail kanalil CBS, teatab msn.com.

Pauley Perrette koos kolleegidega pärast viimast võtet FOTO: Twitter.com

«NCISi» produtsentide George Schenki ja Frank Cardea tetatel saadetakse Perrette ära «pauguga», mis on tema tegelaskujule igati sobilik.

Pauley Perrette FOTO: DANNY MOLOSHOK/REUTERS/Scanpix

«Pauley teatas juba mõni aeg tagasi, et tahab seriaalist lahkuda. Leppisime kokku, et ta saab lahkuda selle hooaja lõpul. Ta mängis Abby Sciutot 15 hooaaega, tehes seda väga hästi. Abby tegelaskuju on inspireerinud paljusid noori saama krimiuurijateks ja laboritöötajateks,» teatasid produtsendid.

Nad lisasid, et Perrette oli pikka aega osa meeskonnast ja näitlejaga on raske hüvasti jätta kui nii kaua on koos oldud.

«Oleme tänulikud, et ta meiega kaua aega oli, luues teleajaloo ühe eredama ja meeldejäävama tegelase,» nentisid produtsendid.

Perrette’i sõprade teatel on 15 aastat piisav aeg, et üks roll end ammendaks ning näitlejannal on käsil juba uued projektid. Suuremat tähelepanu vajab talle New Yorgis Manhattanil kuuluv koogipood Donna Bell's Bake Shop.

Lisaks Perrette’ile mängivad selles sarjas põhirollides Mark Harmon, kes kehastab NCIS juhtivagenti Leroy Jethro Gibbsi seni, Michael Weatherly, kes oli vanemagent Anthony DiNozzo hooajal 1 – 13, Cote de Pablo, kes mängis agent Ziva Davidi hooajal 3 – 11, Sean Murry agent Timothy McGeena alates teisest hooajast kuni tänaseni ja David McCallum, kes mängib patolog Donald Mallardit tänaseni.

Mark Harmon FOTO: Rights Managed/BELISARIUS PRODUCTIONS / CBS / R/Scanpix

Kaader seriaalist «NCIS». Pildil Michael Weatherly, Cote de Pablo ja Sean Murray FOTO: Rights Managed/BELISARIUS PRODUCTIONS / CBS 200/Scanpix

Michael Weatherly ja Code de Pablo FOTO: Rights Managed/BELISARIUS PRODUCTIONS / CBS 200/Scanix