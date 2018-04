Miss Raplamaa 2018 Anni Velks: nüüd on minu aeg

Miss Raplamaa on toimunud järjepidevalt aastast 1995 ja on traditsiooniline kevadine suurüritus, mis koondab nii Raplamaa kui ka väljaspool maakonda elavaid inimesi üheks kindlaks õhtuks. Miss Raplamaa eesmärk on seista noorte naiste terve elustiili eest ja luua valimistel osalevatele neidudele võimalusi end erinevates eluvaldkondades harida.

Tänavune võitja, Anni Velks jättis eelmisel aastal võistluse vahele, ent sel korral liitus võistlusega kohemaid. «Kohe, kui tuli video üles, et otsivad uusi kandidaate, siis ma mõtlesin, et nüüd on minu aeg.»

Missikandidaat number 9: Anni Velks FOTO: Korraldaja: Miss Raplamaa

Neiu usub, et iseendaks jäämine talle võidu tõigi. «Ma ei ole keegi teine, teen täpselt seda, mida ma armastan ja olen see, kes ma olen,» põhjendas neiu oma edulugu võistlusel.

Ka missivõistluste võitu peab Velks pigem trumbiks. «Ma arvan, et see on ikka kasuks mulle, kedagi ei tohiks ära ehmatada.»