Eks-Ninja Triinu Kivilaan näitab kallimat!

Triinu Kivilaan kinnitas täna Elu24-le, et pildil on tõepoolest tema kallim Adriano. Kuigi Triinut on varasemalt nähtud mitmete nägusate meeste seltskonnas, on uudised tema suhtestaatuse kohta olnud kesised. Ka eelmisel nädalal ilmunud artiklites, milles räägiti kokkuvõtvalt endise menubändi Vanilla Ninja liikmetest ja praegusest käekäigust, kirjutati Triinust ikka vallalisena.

Tegelikult on noored nautinud teineteise seltskonda juba 3 ja pool aastat. «Tutvusime ühel üritusel, kuhu kumbki tegelikult minna ei soovinud. Lahkusime ka üksteise nime teadmata. Alles hiljem hakkasime läbi ühiste sõprade üksteist otsima.»



Tundub, et Triinu on tõepoolest oma printsi leidnud. Üheskoos elatakse Šveitsis, Baseli äärelinnas Pratteln-is. «Siin on meil üks armas ühine pesa» sõnab ta Elu24-le. Neiu ütleb, et on siiani oma eluga väga rahul ja õnnelik. Kuigi tööd on palju toetab suhe Adrianoga Triinut raskustes ja väsimustes. «Kõik on tasakaalus!» lisades, et kui tööl on kõik hästi on ka palju jõudu muuks. «Ja ka vastupidi - kui kodus suudan ennast korralikult välja puhata, sujub ka tööl kõik hästi!»