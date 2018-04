Kosmoselegend Buzz Aldrin ei valetanudki: valedetektor kinnitas, et astronautide jutt tulnukatest oli tõene

Lisaks Aldrinile tehti test veel astronautidele Al Wordenile, Edgar Mitchellile ja Gordon Cooperile, teatab Daily Mail.

Buzz Aldrin FOTO: Fabrice Coffrini/AFP/Scanpix

Teadlased hindasid nii astronautide valedetektorivastuseid kui ka seda, kuidas nende hääl juhtunust rääkides kõlas ja milliseid sõnu nad kasutasid.

Testid läbi viinud Ohio Albany BioAcustic Biology uuringufirma ekspertide hinnangul näitasid tulemused, et nii Aldrin kui teised astronaudid on veendunud, et nad nägid oma kosmoselendude ajal maavälist intelligentset eluvormi.

Praegu 88-aastane Aldrin on mitmes intervjuus kirjeldanud, kuidas ta märkas 1969. aastal olles teel Kuule, midagi ebamaiselt säravat, mis lendas nende kosmoselaeva juures ning Kuul oli objekte, mis oleksid nagu kellegi poolt loodud.

Buzz Aldrin FOTO: Rights Managed/Mary Evans Picture Library/Scanpix

«See lendav objekt oli meie kosmoselaevale üsna lähedal, olles minu mäletamist mööda L-kujuline. Ma ei oska loogiliselt selgitada, mida ma nägin, kuid olen kindel, et nägin ufot,» teatas Aldrin, kes oli pärast Apollo 11 komandöri Neil Armstrongi teine inimene Kuul.

Aldrin on veendunud, et Linnutee galaktikas on lisaks meie planeedil Maa leiduvale veel eluvorme, sest kui ei oleks, oleks see kosmilise avaruse raiskamine.

Linnutee. Pilt on illustratiivne. FOTO: AFP / Scanpix

BioAcoustic Biology esindaja Sharry Edwardi teatel näitas Aldrinile tehtud test, et astronaut nägi midagi maavälist, mis teda üllatas, kuid ta ei osanud selgitada, mis see oli.

Apollo 15 missiooni piloot, praegu 86-aastane Alfred Worden avalikustas möödunud aastal, et nägi lennu ajal tulnukaid.

Alfred Worden FOTO: wikipedia.org

NASA astronaut, Apollo 14 missioonil osalenud Edgar Mitchell suri 4. veebruaril 2016 ja Gemini missiooni Gordon Cooper 4. oktoobril 2004. Seega ei saanud nende praegust rääkimist kasutada, küll aga kasutati varasemaid lindistusi, milles nad rääkisid ufode nägemisest.

Edgar Mitchell Kuu pinnal FOTO: NASA/AFP/SCANPIX

Gordon Cooper FOTO: wikipedia.org

Mitchell sõnas 2009. aastal tehtud intervjuus, et Apollo 14 missiooni ajal, mis leidis aset 1971. aasta jaanuaris ja veebruaris, nägi ta mitut ufot.

Edgar Mitchell FOTO: Henny Ray Abrams/AP/Scanpix

Cooper on mitmel korral kirjeldanud, kuidas Mercury programmi ajal 1963. aastal ja Gemini 5 missiooni ajal 1965. aastal nägi ta kummalisi tundmatuid lendavaid objekte.

BioAcustic Biology teadlaste teatel näitas astronautide intervjuude põhjal tehtud valedetektoritest, et kõik astronaudid nägid kosmoselendudel midagi ebatavalist ja nad ei valetanud.

21. juulil 1969 astus NASA astronaut, Apollo 11 missiooni komandör Neil Armstrong esimesena Kuu pinnale, 18 minutit pärast teda astus Maa kaaslasele kuumooduli piloot Aldrin. Meeskonda kuulus veel juhtimismooduli piloot Michael Collins.

Apollo 11 astronaudid vasakult: Neil Armstrong, Michael Collins ja Edwin Buzz Aldrin FOTO: akg-images/akg-images/Scanpix

Armstrong sõnas ajalukku läinud lause: «That’s one small step for man, one giant leap for mankind» (See on väike samm inimesele, kuid hiiglaslik inimkonna jaoks).

Armstrong ja Aldrin olid Kuu pinnal 21 tundi, 36 minutit ja 21 sekundit.