Briti eliitkooli poisid said õiguse kanda seelikut

Kooli vanemõpetaja Richard Maloney kinnitas, et poistele anti see õigus ja nad saavad kanda seelikuid, mis meenutavad šoti meeste klanniseelikuid, teatab Daily Mail.

«Õpilastel on õigus olla sellised, nagu nad on. Kui nad ütlevad, et neile meedib see või teine, siis tuleb neile seda võimaldada. See puudutab ka koolivormi,» lausus Maloney.