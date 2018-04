Tänases «Legendide lahingus» panid teineteist paika ansambli Põhja-Tallinn räpparid Risto Vürst ja Jaanus Saks. Viha nad ei pea, sest tegu on hoopis meelelahutussaatega.

Selgeks saai räpitud, kumb ikkagi on kõvem sõnameister. Tagasi need vennad end ei hoia ja verbaalsete kuulidega said auklikuks tulistatud mõlemad.