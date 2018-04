Populaarse telesarja «Stranger Things» loojad võitlevad plagiaadisüüdistuste vastu

Huffington Post kirjutab , et filmitegija Charlie Kessleri sõnul on vendade loodus sari väga sarnane tema 2012. aastal loodud lühifilmile pealkirjaga «Montauk», mis räägib valitsuse poolt salaja korraldatud katsetest.

Vendadel Dufferitel on aga e-kirjade ja muude dokumentide näol olemas tõendid, mis näitavad, et tegu on nende väljamõeldud looga.