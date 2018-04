Vaata, kes on Hiina kauneima tagumikuga naine

Gao on pärit kirde-Hiinas asuvast Liaoningi provintsi linnast Shenyangist ning pärast tiitli võitmist kutsub ta ennast «Aasia tagumiku kuningannaks» ja «Hiina tagumiku meistriks». Ei pea pikalt mõtlema, miks ta seda teeb.

Võistlus toimus eelmisel aastal tema kodulinnas ning Gao on nüüd paljastanud, et võistluse võitmine on tema elu pea peale pööranud, kajastab Lad Bible.

Pärast seda, kui ta krooniti Hiina kõige ilusama tagumikuga naiseks on ta kogunud üle kahe miljoni jälgija Weibos (Hiina Facebook) ja Instagramis. Ta korraldab internetis live-ülekandeid enda treeningutes sadadele tuhandetele fännidele ning võidu eest saadud auhinnarahadega sai ta finantseerida enda stuudio avamist Shenyangis, kus ta töötab treenerina, õpetades teisi, kuidas saada samasugune välimus nagu tal endal.

Gao tunnistas, et tänud võistluste võitmisele suutis ta osta endale enda unistuste auto ja maja mereääres, millele lisaks kutsutakse teda internetis rahvuslikuks aardeks.

See ei tule ilmselt üllatusena, et enda vormis hoidmine on väga keeruline. Nagu selles VIDEOs on näha, siis keskendub Gao regulaarselt ainult tuharalihaste treeningule. See on aga väike osa tema igapäevasest treeningust. Tema jaoks ei ole haruldane teha ühe kuuetunnise treeningsessiooni juures tuhandeid kükke.

Gao võitis Hiinas sarnase võitluse nagu võitis 28-aastane Rosie Oliveira, kes krooniti Brasiilia parima tagumiku omanikuks. Aasta varem võitis konkurssi Erica Canela, kes sai sellega tuule tiibadesse. Canela teenis sellega Portugalis isegi enda tõsielusarja.