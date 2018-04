Saksa hipibänd Blackberries: me ei ela mingit glamuurset rokkstaari elu

Blackberries on neljaliikmeline psühhedeelse muusika kollektiiv Kölnist. Bänd on üles kasvanud varase motowni, 1960ndate keskpaiga popgruppide, hüpnootilise psühhedeelia ja saksa krautroki peal. Segades neid mõjutusi enda muusikalise visiooniga, loovad nad unikaalse energiaga muusikat.

Blackberries on neopsühhedeelsete kogemuste, meeldejäävate käikude ja taltsumata esteetika kokkumäng, mis liigub oma lendava vaibaga lõputu enese taasavastamise radadel. Nende muusikas on hämmastavaid sarnasusi briti supergrupiga The Last Shadow Puppets.

Bändi liikmed Julian, Piet ja Joscha ja Sebastian kinnitavad, et vaatamate nende kasvavale populaarsusele Saksamaal, peavad nad kõik tegema ka tavalist päevatööd. «Me ei saa endale lubada sellist glamuurset rokkstaari elu,» ütlevad nad. Bändi trummar Sebastian töötab igapäevaselt näiteks muusikafestivalide korraldamisega.

Blackberries FOTO: facebook

Kui uurisime, keda bändipoisid ise TMW raames kuulanud on või kavatsevad, selgus et nad kuulasidki vaid oma kaasesinejaid, nende seas Eesti indiebändi Ouu. Neid vaimustaski see omapärane Eesti bänd, millest nad varem midagi kuulnud ei olnud. Blackberries sai viis nädalat enne Tallinna sõitu Saksamaa valitsuselt kinnituse, et nende konserti toetatakse ja alles nädal enne Tallinn Music Weeki oli siiasõit kindel. Seega ansamblil suuri networkimise plaane ei olnudki tehtud.

«Meid see networkimine väga ei huvitagi, sest siin on rohkem Ida-Euroopa bändid, kes kindlasti tuleks Berliini, aga meie oleme ju Kölnist,» seletab Sebastian. «Aga samas on tore, kui tundmatud Läti bändimehed rääkima tulevad ja lausa kaela langevad,» naerab ta väites, et nende järgmine eesmärk on hoopis tutvuda Tallinnaga. Bänd on elevil, et saab näha Tallinna vanalinna ja rokkarid lubavad ahhetada ja nautida nagu korralikud turistid Kölni Toomkiriku jalamil.