Telekonkurss «Klassikatähed» andis võimsa lõppakordi

Juba neljandat hooaega toimunud «Klassikatähed» on rambivalgusesse toonud värvika rea noori talente, kelle edule elatakse kaasa üle kogu Eesti ja kaugemalgi. Varasemate hooaegade võitjad Marcel Johannes Kits, Katariina Maria Kits ja Sten Heinoja on oodatud esinejad nii väikestes maakohtades kui ka rahvusvahelisel lavadel. Mitmed teisedki - Heigo Rosin, Marten Altrov, Henri Zibo, Elina Netšajeva - on saanud tuule tiibadesse just «Klassikatähtede» sarjast.