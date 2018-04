Ukraina Justin Bieberiks titueelritud Ivan Dorni esinemine TMW`l rabas Tallinna hipsternoori

«Ma olin kindel, et Ukrainas, Venemaal ja teistes endistes Nõukogude Liidu riikides on vaja sellist muusikat, mis seda ühiskonda raputaks ja tegin muusikat, mis oleks julge, mingil moel isegi jultunud,» on Dorn öelnud. 2017. aastal võitis Ivan Dorn MTV muusikaauhinna.