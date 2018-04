Arheoloogid kratsivad kukalt: kes unustas 1500 aastat tagasi oma varanduskasti?

Leidu uurisid USA California ülikooli arheoloogid, kelle sõnul on neile selgusetu, miks mündid unustati, jättes need tulevikus avastamiseks, teatab livescience.com.

«Üritame lahendada saladust, miks raha peitja unustas peidetud varanduse. Mündikast oli tänapäeva pinnast 30 – 40 sentimeetri sügavusel, olles hävinenud hoone katusekivide all. Uurimine näitas, et hoone varises kokku juba antiikajal ning raha oleks olnud lihtne kätte saada, kuid raha omanik kas ei saanud või ei tahtnud seda teha. See teeb rahaleiu intrigeerivaks, » teatas ameeriklasest arheoloog Paul Scotton.