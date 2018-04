Muusikanädala galerii: noored tegi Liivalaia «kaltsukas» peo

Kontserdil asutus üles Narvast pärit underground hiphop artist «Prophaza» koos Lauri Villauga. Lisaks ka Noortebänd 2017 finalist noortegrupp Hommage ning end «eluheidikuks» tituleeriv artist myspace01.

Kuigi huvi ürituse vastu ei olnud üleliia suur, täitus hubane ruum mõnel hetkel küllaltki paljude lõbusas tujus noortega, kes esinejatele kaasa õõtsusid.

Rätsepaks õppiv 19-aastane Aire-Ly, tuli üritusele koos kursusekaaslastega ja ütleb Elu24-le, et riietega on tal hoopis teistsugune suhe kui tavalistel inimestel. «Muusikud laulavad oma muusadest, kunstnikud maalivad neid. Mina armastan materjale ja riideid, seetõttu olin üritusest kuuldes enda tulekus kohe kindel.» Veel arvab neiu, et esinejate tuntus pole üldse oluline: «Mida vähem inimesi, seda erilisem ja intiimsem on kogemus» avaldades lootust, et ühel päeval saab sel õhtul nähtud esinejatest suuri lavasid vallutavad megastaarid. «Twenty-one pilots esines ka kunagi vaid käputäiele tuttavatele. Nüüdseks ei saa nad enam rahulikult poodigi minna.»

16-aastane Siret ja õde Keiu, 18, leidsid, et üritus on omanäoline ja teistsugune. «Tundus huvitav nagu mingi salaklubi, millest paljud ei tea». Kaasa elama tuldi eelkõige Hommage-ile: «Lahe on vaadata kuidas omavanused esinevad ja tegijad on. Inspireerib rohkem pingutama!»