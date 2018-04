Lauljatar Charlene Rennit oma nooremast õest Superstaari Anette Mariast: mina olen tema tumeda energia poolt!

Charlene kutsub oma 11 aastat nooremat õde Anette Mariat hellitlevalt Annuks. Nende peres on veel ka 9-aastane väikevend Geron Alexander. «Meil oli muide kunagi kodus ahv (marmosett) nimega Catlyn,» meenutab päikseline Charlene koos õega veedetud lõbusat lapsepõlve. Elu24 uuris, kuidas seltskonnatähest vanem õde Charlene oma noorema Superstaari saates võistleva õekesega läbi saab.

«19 on päris isepäine vanus, aga mulle meeldib, et ta kaasab mind igasse otsustamiseprotsessi,» räägib Cahrelene oma Anettest. «Ilmselt see aitab tal pingetega tegeleda. Ta kuulab, arutleb, aga lahendab asjad ikka omamoodi,» jätkab staar.

«Seepärast ma rahulik ja kindel olengi, et ta oma tegemistes edukas on ja iseendaga vastuolus pole. Eks me oleme sellest alati rääkinud, et oluline on olla sa ise ja selle üle uhke. Ta on enda vastu aus ning kui sa oma valikutes aus ja kindel oled, siis on pool võitu käes,» on Charlene oma õe üle uhke.

Charlene ja Anette FOTO: Rene Suurkaev

Kui tihti Sa suhtled oma noorema õe Anette Mariaga?

Vähemalt korra tunnis! Oleme suhtluses alati terve päeva. Seda juhtub harva, et me ei tea mis üksteisel parajasti käsil või kuhu minek on.

On Sul mõni erk mälestus teie ühisest lapsepõlevest?

Kui me väiksemad olime, siis Anette Maria oli meeletult armas ja rahulik laps. Mina siis oma meeletu energiaga pidin teda koguaeg torkima, sest mulle meeldib laginal naerda. Eks ma kõdistasin teda, koguaeg.. nüüd ta alles tunnistab, et see oli jube tüütu, haha!

Kuskohast võis sinu meelest tulla Anette Maria julgus minna Superstaari saatesse?

Ta on alati laulmisega tegelenud. Me käisime ka siis kontsertidel ja võistlustel kui ta päris pisike oli. Minu jaoks polnud ta soov osaleda üllatus. Küll aga oli meeldiv üllatus, et ta just nüüd ja lõpuks selleks valmis on, ajastus on oluline.

Kahtlemata on ta piisavalt täiskasvanud, et kõige kaasnevaga iseendaks jäädes toime tulla. Tegelikult me juba hilissuvel rääkisime, et peaks ta kuhugi stuudiosse viima. Superstaari saade on selles mõttes lahe, et areng on nii kiire. Sa näed ikka väga ruttu ära, kellest hakkab midagi kooruma ja kelle mitmekesisus nii artistina kui võimetelt piiratud on.

Julgusega muideks oleme pidanud palju tegelema, kuna lavanärv tal oli ja on. Õnneks on ta leidnud oma meetodi selle kontrollimiseks, olukorraga harjumine on kindlasti julgust juurde andnud. Lisaks on pere ja sõbrad koguaeg kõrval ning see on suureks toetuseks, samas ta teab väga hasti mida teeb, me saamegi vaid olemas olla.

Charlene Rennit ja Anett Maria Rennit FOTO: Kolaaž : TV3/ Erakogu/

Kas sinu eeskuju on talle oluline? Peale laulmise huvitavad tedagi rahvusvahelised suhted.