Elu24 intervjuu: maailmakuulus Bondi-tüdruk avaldab, millal abiellub ja kuidas ta filmides eluga riskis

Rahvusvahelise Autoliidu FIA presidenti Jean Todti saadab tema neljapäeval alanud Eesti visiidil kihlatu Michelle Yeoh, kes on tuntud eelkõige 1997. aastal linastunud Bondi filmist «007 ja igavene homne».

Bondi-tüdruk tunnistas Elu24le, et külastab Eestit esmakordselt ning riigi kohta ta varasemalt väga palju midagi ei teadnud. Küll aga teadis näitlejanna seda, et Eesti asub mere ääres. Naise sõnul on Eesti puhul tegemist väga ilusa maaga ning ta kiitis väga me maa-asulaid, aga eriti meeldis talle Tallinna vanalinn.

Samuti selgitas liiklusohutuse hea tahte saadikuna tegutsev Michelle Yeoh, kui oluline on tema jaoks ohutu liikluskultuur. Yeoh toob välja, et meie liiklus on väga hõre, ent sellegi poolest hindab ta Eesti liikluskultuuri väga ning peab seda turvaliseks. See on ka paari üheks viisidi eesmärgiks: saada ülevaade Eesti liikluse ohutumaks muutmise tegevustest, mis on ülemaailmselt ka üks FIA peamistest tegevuse eesmärkidest.

Michelle Yeoh tunnistab ka, et tema enda näol on tegemist väga kehva autojuhiga, mistõttu ta autorooli taha tihti ei istu. Kui naisel on vaja kuskile saada, siis ta jalutab või palub end kellelgi sõidutada.

Lisaks liiklusohutusele on naine pikka aega olnud tegev ka meelelahutuses: osalenud filmides ja erinevatel missivõistlustel. Ometigi ei pea ta seda oma elus kuidagi tähtsamaks, vaid nendib, et kõik see oli vaid üks kindel periood ja osake tema elust.

Yeohi sõnul on ta väga tänulik kõikide võimaluset ja kogemuste eest, mis talle osaks on saanud. Lisaks on ta igavesti tänulik kõikidele inimestele, kes on teda abistanud saamaks heaks näitlejaks ja humanitaarabi andjaks. Naine on kindel, et tulevikus on tal veel palju õppida.

Michelle Yeohi puhul on põnev ka see, et naine on pikka aega tegelenud võitluskunstidega ning näitlejanna tunnistab, et on end filmivõtetel mitmeid kordi ohtlikesse olukordadesse pannud. Naise sõnul ei olnud ohutusnõuded võtetel aastakümneid tagasi nii head kui tänapäeval ja seetõttu riskis ta oma näitlejakarjääri alguspäevil tervisega päris tihti.

Loomulikult ei saa Bondi-tüdruk jätta kiitmata ka oma ekraanipartnerit Pierce Brosnani. Yeohi sõnul ei ole tegu ainult imelise näitlejaga, vaid ka imelise inimese, isa ja abikaasaga. Pierce Brosnani peab naine oma heaks sõbraks.

Tänu oma näitlejakarjäärile on Yeoh kohanud ka paljusid Hollywood megastaare, ent ühtegi ebameeldivat staari naisele pähe ei tule. Yeoh usub, et mitmed staarid on haavatavad ning pideva pinge all, mis neid rõhub ja seetõttu nad vahel võivadki tunduda ebameeldivatena. Ometigi on naisel õnnestunud kohata ja töötada vaid imeliste näitlejate, produtsentide ja meeskondadega.

Ka meelelahutuses pole naine veel lõpetanud ja avalikustas, et augustikuus on tal ilmumas ka uus film, mis kannab nime «Hullud, rikkad asiaadid». Filmistaari sõnul on tegemist väga naljaka filmiga.

Eriti põnev on see, et Michelle Yeoh kergitas saladuskatet ka pulmaplaanide osas. 55-aastane Michelle Yeoh, kes on 72-aastase Jean Todtiga kihlatud olnud juba kümme aastat, tunnistas, et loodab Todtiga abielluda peagi. Näitlejanna sõnas, et paar abiellub siis, kui nende elutempo maha rahuneb ning neil pulmade korraldamiseks rohkem aega tekib.