90 miljoni eurone lotomüsteerium ajas Soomes petised liikvele

Soome lotofirma Veikkaus pressiesindaja Tomi Auremaa kinnitusel on õnnekütid nad sihikule võtnud, teatab iltasanomat.fi.

«See on väga ebatavaline, et võitja või võitjad ei ole endast teada andnud. Lotovõitjad on endast pärast võitu teanud umbes kolme nädala jooksul, kuid praegusel juhtumil ei ole keegi seda teinud,» sõnas lotofirma esindaja.

Auremaa sõnul on lotovõidumüsteerium pannud kurikaelad liikvele ning nendega on võtnud kontakti mitmed inimesed, kes on väitnud, et just nemad võitsid suure rahasumma.

«Meile helistanud on käinud välja mitmeid teooriaid, miks nad endast varem teada ei andnud. Lisaks üritasid need inimesed meie käest supervõidu toonud lotopileti ja võidu kohta lisainfot saada, kuid me ei jaga konfidentsiaalset infot,» lausus esindaja.

Auremaa teatel osteti 90 miljonit eurot toonud pilet veebruaris Edela-Soome Loima Prisma ostukeskusest ja võidu lunastamise tähtaeg oli 5. märtsil.

«Fakt on see, et võitja või võitjad ostsid viis lotokupongi, kuhu valisid numbrid ise, mitte ei lasknud valida arvutil. Me ei tea, kas need piletid on ühel või mitmel inimesel,» teatas esindaja.

Auremaa sõnul ei ole Eurojackpoti ajaloos tulnud varem ette, et nii suure summa võitja ei ole end näole andnud.

Eurojackpoti logo FOTO: wikipedia.org

Eurojackpot lotot saab alates 2012. aasta märtsist mängida Horvaatias, Tšehhi Vabariigis, Taanis, Eestis, Soomes, Saksamaal, Ungaris, Islandil, Itaalias, Lätis, Leedus, Hollandis, Norras, Slovakkias, Sloveenias, Hispaanias, Rootsis ja Poolas.

Eesti Eurojackpoti pilet FOTO: Elmo Riig/Sakala/Scanpix

Auremaa jätkas, et võitja võib olla unustas, et ostis lotopileti ja ole käinud loto leheküljel loosimise tulemust kontrollimas. Kuid on ka neid, kes ei usu, et talle on võit tulnud ja selle tõttu ei tegele asjaga edasi.

Lotoreeglite kohaselt on võitjal aega üks aasta oma võit kätte saada. Kui võidu saanu tahab oma võitu teistega jagada, siis peab ta maksma võidult kingimaksu. Kui lotopiletid on antud enne võidu välja loosimist kingituseks ja seda saab tõestada, siis saab igaüks neist viiest, kellel on pilet, 18 miljonit eurot puhtalt kätte.

Loima kohaliku meedia arvates võis inimene, kes võidu toonud piletiseeria ostis, kogemata piletid prügikasti visata.

Auremaa lisas, et kuna võidupiletid ostnud isik või isikud ei kasutanud lotofirma Veikkaus kliendikaarti, siis on raske teda või neid otsida. Samuti ei aita võitjat kindlaks teha Loima Prisma turvakaamerate lindistuste uurimine, sest võidupileti ostnu ei teadnud ostmise ajal, et saab võidu ja ostjaid oli sadu.