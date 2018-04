Video: koomik Mike Myers tõi Dr. Evili tagasi, et pilada Donald Trumpi

54-aastane Myers astus Dr. Evilina üles Jimmy Falloni jutusaates The Tonight Show, teatab The Sun.

See oli viide, et Baldwin astus üles Saturday Night Live'is kui Trumpi kehastaja.

Lisaks väitis Dr. Evil, et tema abil hakkas Trump looma kosmosearmeed, et vallutada kosmilised avarused.

Myers jätkas oma sketši, et Dr. Evilil on plaanis koos Facebooki näo Mark Zuckerbergiga USA presidendiks kandideerida.

Austin Powersi filmid on: 1997 «Austin Powers: International Man of Mystery», 1999 «Austin Powers: The Spy Who Shagged Me» ja 2002 «Austin Powers: Goldmember».