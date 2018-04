Kohtus paljastub samm sammult allveelaevamõrvari Madseni tume pool

8. märtsil käivitunud kohtuprotsessil on samm sammu haaval ilmnenud, kes on Madsen tegelikult ja kust võis ta vägivaldne käitumine alguse saada.

Prokurör Jakob Buch-Jepseni sõnas eile kohtus, et psühhiaatrid küsisid Madsenilt tema lapsepõlve ja vanemate kohta ning ilmnes, et mehe lapsepõlv ja teismeliseiga ei olnud just rõõmus ja õnnelik.

Prokurör Buch-Jepsen tõstis kohtus esile, et Madsen rääkis psühhiaatritele oma teismeliseea fantaasiast. Ta soovis, et tugev ja võimas naine ta rööviks ning see naine kasutaks teda seksuaalselt ära ja korduvalt vägistaks. Psühhiaatrite sõnul viitab see, et ta ema oli psühholoogiliselt manipuleeriv naine ja see jättis Madsenisse tugeva jälje.