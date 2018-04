Trump avas lõpuks suu: ma ei teadnud pornostaarile vaikimisraha maksmisest

Trump sõnas eile, 5. aprillil presidendilennuki Air Force One pardal Washingtoni lennates meedia esindajatele, et ta ei teadnud Danielsile vaikimisraha maksmisest mitte midagi, edastab AFP.

«Ma ei tea, miks minu esindaja Michael Cohen selle summa maksis ja mis eesmärgil. Samuti ma ei tea, kust see raha tuli. Teil tuleb selles küsimuses pöörduda Coheni poole,» sõnas Trump.

USA meedia kirjutas kaks kuud tagasi, et Cohen maksis Danielsile, kelle kodanikunimi on Stephanie Clifford, raha enne 2016. aasta presidendivalimisi. Cohen sõlmis Danielsiga 2016. aasta oktoobris lepingu, milles oli, et Daniels peab enda ja Trumpi salasuhte kohapealt suu kinni hoidma ja ta saab selle eest 130 000 dollarit.