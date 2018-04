Uus musavideo: Noortebändist tuule tiibadesse saanud Rainer hüppas riietega vanni! Mis tal viga on?

Korterikaaslastest Sven Seinpere ja Rainer Ild, kes oma humoorikat sõprussuhet loomingut toetava jõuna kasutavad on terve nädala fänne õrritanud vaimukate klippidega videoteo telgitagustest. Viimatises postituses käis jutt näiteks pelmeenidest. Erinevalt tavapärasest muusikutele iseloomuliku naljasoonega videotest, üllatavad kutid sel korral hoopis melanhoolsema visuaaliga. Videos istub Rainer keset tuba riietega vannis ja vaatab koduvideosid.

Uurisime, kas Sven ei luba Raineril enam pesumasinat kasutada, või on riietega vanni hüppamine hoopis keskkonnasäästlik tegu, et pesta korraga nii ihu kui riided.

Kus on videos Sven ja kas ta naudib Raineri kannatusi?

«Sven on üks õel inimene ja ma naersin kui ta filmimisel endale kogemata naela jalga astus. See maksis mulle hiljem veidi kätte, sest ma olen täiesti kindel, et kui ma seal külmas vees olin siis pooled korrad kallas ta mulle hoopis külma vett juurde. Aga see on tore ja meil on niimodi lõbus. Kui koju jõudsime siis ma pissisin talle jalanõu sisse. Ta hetkel pole veel sellest aru saanud ja ma talle ei ütle ka seda. Just selliste pisiasjade pärast selle bändi selgroog koos püsibki.»

Kas Sven on pesumasina kaaperdanud ja ei luba pesu pesta, et pead riietega vannis käima?

«Mäletan seda päeva, kui Sven küsis mu käest, et kuidas see veider kuubik seal vannitoa nurgas töötab. Ma ütlesin: «Ma tean ainult seda, et pilve märk ja 40. Ma ei tea mida kumbki tähendab aga seni on riided okeid olnud.» Seda tehnikat praktiseerime tänaseni. Me pole julgend muid programme proovida. Okei kui aus olla, siis veidi on see programm veider, sest mul on üks voodilina, mis igakord tuleb pesumasinast välja ja on eri värvi. Hetkel on lina sinine. Või on asi voodilinas?».

Video tiiseris käis juttu pelmeeidest, mis neist sai?

«Pelmeenid on meile tõesti väga hingelähedased, mitte et nad oleks nii maitsvad, vaid neid saab kiiresti teha. Samas neid saab kiiresti ainult siis teha, kui Sven neid teeb, sest isiklikult teen ma pelmeene mingi 30-35 minutit. Ma ei tea kuidas, seda elukutselised prestiižikad kokad kutsuvad aga mina ütlen selle kohta «slow-cooked» pelmeen. Aga hetkel on pelmeenid otsas. Äkki Sven toob, ma ei tea, teda pole hetkel kodus.»

Kas vannis ongi tegelikult pelmeenikeeduvesi?

«Me tegelikult ei ole väga pelmeenide keetmise poolt. Meile küll meeldib hautada pelmeene nimodi, et viskad veidi vett korraks pannile juurde, mis on mõnna aga pigem ei keedaks pelmeeni. Ja vannis on sama külm vesi nagu Sveni süda.»

Kas murtud süda paneb Rainerit end «pelmeenina» tundma?

«Oma emale ma vähemalt ütlesin, et see, kes seal vannis on, ei ole mina. Ema vist ütles ka mulle, et ta ei julgend seda videot lõpuni vaadata. Muidugi, ma saan aru. Kes see tahab näha enda poega nimodi. Aga kas ma olin seal pelmeen? Hmmmm... Tead, ma ikka ütlen, et pelmeeni ei tohi keeta. Praetuna või fritüüris käinud pelmeen on märksa parem.»

Poistel oli kindel visioon, et lugu tuleb välja anda koos videoga. Nalja ei tahetud sel korral teha, sest laul on solist Raineri jaoks isiklik. Solist Raineri peas, kes on nii pala kui video üheks autoriks, tiirleb Dylan Morani öeldu: «Mehed on palju romantilisemad, kui naised, sest avastame mehi tihedamini ütlemas lauseid, nagu ma kohtasin ühte naist, ta on minu jaoks kõik, ma olen temata mitte midagi, ma ei saa ilma temata, ma vajan teda jne. Samas tegelikult räägivad niimoodi ka naised kingadest! Videos lõime maailma, kus üks noormees on valudes. Ta on vedanud kokku vanni, kitarri, projektori, alkoholi ja rösteri ning ta üritab aru saada, mida ta tegema peaks, sest armastust enam ei ole – see on läinud.»