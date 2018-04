Vaata, millised põnevad artistid esinevad erinevatel TMW linnalavadel

Käesoleval nädalal Tallinnas toimuva festivali Tallinn Music Week (TMW) üks läbivaid teemasid on inimkeskne linn, milles on ruumi loovusele, innovatsioonile ja mitmekesisele ettevõtlikkusele. Alates tänasest, neljapäevast 5. aprillist kuni pühapäeva, 8. aprillini on Viru ringil nähtav kunstiinstallatsioon, mis suunab tähelepanu faktile, et järgneva paari aasta jooksul hakkab Tallinna kesklinn elama läbi peatänava ümberehitusest tulenevat transformatsiooni.