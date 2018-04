Galerii: FIA president saabus oma filmitähest kihlatuga Tallinna

Eesti visiidi raames osaleb Jean Todt liiklusohutuse teemalisel ümarlaual ja MOMU Mootorispordi muuseumi avamisel Turbas. Visiidi käigus antakse FIA presidendile ülevaade Eesti liikluse ohutumaks muutmise tegevustest, mis on ülemaailmselt ka üks FIA peamistest tegevuse eesmärkidest. Samuti tutvustatakse Eesti autospordi hetkeolukorda ning tutvutakse Eesti autospordi ajalooga ainulaadses MOMU muuseumis.

72-aastane Jean Todt on autospordi sõpradele lisaks FIA presidendi ametile tuntud kui endine tipptasemel kaardilugeja ning Peugeot rallimeeskonna ja vormel 1 meeskonna Scuderia Ferrari motospordidivisjoni juht.

Jean Todti filminäitlejast elukaaslane Michelle Yeoh on osalenud kuni 50 filmis. Eesti filmifännidele on 55aastane Yeoh tuntud eelkõige 1997. aastal linastunud Bondi-filmist «Tomorrow Never Dies», 2000.aastal Oskariga pärjatud filmist «Tiiger ja Draakon» ja hiljutisest Netflixi sarjast «Star Trek: Discovery».