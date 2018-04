India tuntud näitleja mõisteti salaküttimises süüdi

Prokurör Bhawani Singh sõnas Jodhpuri kohtus pärast süüdimõistva kohtuotsuse langetamist meediale, et Khan saab otsuse kaevata edasi kõrgemasse kohtusse, teatab cnn.com.

52-aastane Khan, kes on India tuntumaid meesnäitlejaid, mõisteti süüdi kahe antiloobi tapmises 1998. aastal India loodeosas Rajastani osariigis toimunud filmivõtete ajal. Staarile määrati siis 10 000 India ruupia (umbes 100 eurot) suurune trahv.

Khani sõnas kohtus, et ta ei ole ta antiloopide tapmises süüdi ning kuna juhtum leidis aset kaua aega tagasi, siis on see tähtsuse kaotanud. Khani advokaatide sõnul oli staaril kaasas õhkpüss, millega ei saa antiloopidele jahti pidada.