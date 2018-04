Võru poisid said Tallinna klubihuntidelt vastu näppe: peo aja toodi meile pastakas ja leping ja öeldi, et kirjutage alla

Kõik algas sellega, kui Võrumaalt pärit poisid mõtlesid korraldada pidu Tallinnas. Varasemalt on pidusid korraldatud Tartus, ent Tallinnas varem mitte kordagi. Pealinnas sai väljavalitud peopaigaks Factory klubi, kelle programmijuhiga poisid ka suhtlema asusid.

Esinema kutsuti Arop ehk Suur Papa ning Cityflash, Võru poisid ise mängsid samuti plaate. Piletihinnad varieerusid 6-15 euroni.

Aleksandr Visnjakov (edaspidi Alex), kes korraldamisega rohkem hõivatud oli, sõnas, et 16. märtsil toimunud üritus sai programmijuht Antti Tsugartiga kokku lepitud juba detsembris. Sinnamaani oli meeste koostöö sujuv.

«Kokkulepe oli selline, et piletikassa läheb meile ja baarikassa läheb neile. Ma küsisin veel konkreetselt, kui palju klubi rent on. Vastati, et 500 eurot on ettemaks ja kui baarikassa on 3000 eurot, siis saame oma 500 eurot tagasi ning sel juhul on rent null eurot,» sõnab Alex Elu24le.

Üheski varasemas vestluses ei mainita, mis suurusesse jääb rent juhul, kui baarikassa ei ole 3000 eurot. Seda hinda ei taibanud ka poisid ise küsida.

Päev enne üritust kirjutas Antti meestele, et soovib nendega lepingut vormistada. Poisid vahendasid kõik vajalikud andmed ja jäid lepingut ootama. Seejärel teati neile, et leping vormistatakse kohapeal.

«Läksime kohale, maksime kõik vajaliku. Peo ajal, kuskil kella ühe paiku, toodi meile pastakas ja leping ja öeldi, et kirjutage alla,» meenutas Alex peoõhtut. «Ma ei olnud sellega nõus ja ütlesin, et tahan lepingut enne lugeda ka.»

Peaesineja Arop Factory klubis FOTO: Jakob Meier

Lepingut lugedes märkasid poisid huvitavat punkti: juhul, kui baarikassa ei tule 3000 eurot, peavad nad ka baarikassa kinni maksma. «Tegu oli 16+ peoga, mistõttu oli kindel, et baarikassa ei ole eriti suur. Läksime siis rääkima nendega, aga nemad meile midagi konkreetset ei vastanud, ütlesid vaid, et peo lõpus vaatame.»

Samuti esines lepingus punkt, mille kohaselt tuleb peo ära jätmisest teavitada klubi ette vähemalt kolm nädalat, muidu tuleb tasuda trahv. «See tähendab, et me oleks pidanud lepingu saama vähemalt 4 nädalat varem, et meil oleks olnud aega sellega tutvuda. Aga nad tõid selle peo ajal, natuke enne peaesineja lavale minekut, loomulikult me ei saanud enam üritust ju ära jätta,» sõnas mees.

Peo lõpus läks meestega rääkima Riho Sats, kes tegeleb klubi rahaasjadega. Riho andis poistele teada, et kassa on juba ära viidud. Mees lubas asja järgmisel päeval arutada. «Järgmisel päeval ütles Riho mulle, et teeme esmaspäeval,» meenutas Alex.

Poisid ei ela Tallinnas, mistõttu oli selline lahendus nende jaoks keeruline. «Kuna me tegime selle ürituse, tahtsime vähemalt aruannet näha - palju inimesi käis, palju kassa oli. See oli meie üritus, me maksime programmi põhimõtteliselt kinni, mistõttu on meil õigus selliseid asju näha.»