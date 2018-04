Meghan Markle jätkab kuulsate ameeriklannade traditsiooni, saades kuninglikuks kaasaks

Talle on eelnenud kaks korda lahutatud Wallis Simpson, kes abiellus 1937. aastal troonist loobunud Briti kuninga Edward VIII ning USA esileedi Jacqueline Kennedy õde Caroline Lee Bouvier, kellest sai 1959. aastal Poola printsi Stanislaw Albrecht Radziwilli abikaasa, printsess Lee Radziwill, teatab Daily Mail.

Abielu kaudu said sinivereliseks ka kaks Hollywoodi staari, Rita Hayworth ja Grace Kelly. Hayworth abiellus Lähis-Ida Fatimiitide dünastia esindaja, prints Ali Salman Aga Khaniga 1949. aastal ning Grace Kellyst sai 1956. aastal Monaco vürsti Rainier III kaasa.

Asjatundjate sõnul meenutab Markle Kellyt ja Hayworthi, kuna ta on nii nagu nemad saanud enne kuninglikku abielu kuulsaks näitlejannana.

Edward VIII teatas 1936. aasta detsembris, et loobub troonist abiellumaks armastatud naisega. Nad abiellusid 1937. aastal Prantsusmaal hakates kandma Windsori hertsogi ja hertsoginna tiitlit.

Nad täitsid Teise maailmasõja ajal Briti kuningliku pere esindajate kohustusi, näiteks oli Windsori hertsog Bahama kuberner. Windsori hertsog ja hertsoginna läksid ajalukku ka sellega, et tegid 1937. aastal ajaloolise visiidi Saksamaale, poseerides samal fotol Adolf Hitleriga. Hakati kahtlustama, et nad on salaja natsid.