Toitumisnõustaja Vivika Virve: minu ekskaasa Allan Oolo kuulutas mulle sõja, et mult lapsed ära võtta

Vivika Virve annab nüüd omapoolse vastuse Õhtulehele. Naise sõnul on mees kuulutanud talle sõja, et naise elu võimalikult keeruliseks muuta.

«Ületamatud erimeelsused, kardinaalne maailmapildi erinevus ja soovid tuleviku osas on need, mis ei luba meil abielu jätkata,» kirjeldas Vivika toona, miks nad otsustasid mehega eri teis minna.

Lisaks sellele selgus lahtusprotsessi käigus, et Allan Oolo valetas ning hoopis Vivika oli see, kes lahutust soovis. Naine paljastas Õhtulehele, et ei soovi mehe varast midagi ning otsis toona lausa üürikorterit. «Mul pole mitte kaks väikest last, vaid kolm,» nimetas Vivika põhjuse, miks ta oma abikaasast, värvikast kiropraktikust Allan Oolost, lahutas.