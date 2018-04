Malaisia restoran käskis transsoolisel naiskokal olla nagu mees

Transsooline naine Shairazi Bahari teatas temaga möödunud aasta novembris juhtunust Malaisia inimõiguste komiteele, kirjutab The Guardian.

Kokad. Pilt on illusteeriv

Intervjuu läks üldjoontes hästi kuni küsimuseni, et kuidas ta suhtub restoranikokkadele ettenähtud riietusse ja käitumisse. Naine pidas seda küsimust kummaliseks ja vastas, et ta on nagu naiskokad ikka.