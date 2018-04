Video: kas Hispaania kuningakojas käib kahe kuninganna võimuvõitlus?

Uut õli valas tulle lihavõtete ajal kirikus aset leidnud intsident, kus kahe naise vaheline ebakõla selgelt näha oli, teatab The Guardian.

Meediasse ja sotsiaalmeediasse jõudnud fotodelt ja videolt on näha, kuidas Bourbonide kuningliku dünastia liikmed liiguvad pärast lihavõttemissat Mallorca Palma katedraalist välja ning kuninganna Sofia üritab koos kahe lapselapse, printsess Leonori ja infanta Sofiaga fotograafidele poseerida.

Hispaania kuninganna Sofia koos kahe lapselapsega, paremal printsess Leonor ja vasakul infanta Sofia FOTO: PPE/NIEBOER/SIPA/PPE/NIEBOER/SIPA/Scanpix

Kuid kohe on kohal kuninganna Letizia, kes astub kolmiku juurde, varjates neid kaamerate eest. Lisaks üritab Letizia tõmmata oma tütart Leonore’i ämmast kaugemale ning Leonore lükkab vanaema käe oma õlalt maha ja tahab ema juurest ära astuda. Näga on ka, et kaks naist ütlevad üksteisele midagi, olles pinges.

Hispaania kuninganna Letizia ja kuningas Felipe VI ning nende tütred, printsess Leonor ja infanta Sofia FOTO: Jimmy Olsen/MPI/Capital Pictures/RJO/MPI/Capital Pictures/Scanpix

Pärast video ilmumist Youtube’is hakati nii Hispaania kui veel mõne Euroopa riigi kõmumeedias arutama, et kas kahe kuninganna vahel käib võimuvõitlus.

Hispaania endise kuninga Juan Carlos I abikaasa, kuninganna Sofia sugulane, Kreeka printsess Marie-Chantal võttis kuninganna Letizia väidetava ülbuse teemal sõna.

«Olen vihane, et kuninganna Sofiat avalikult sellisel viisil koheldi. Mitte ükski vanaema ei peaks midagi sellist kogema! Nüüd on selge, kes Letizia tegelikult on,» teatas Kreeka printsess.

Hispaania eelmine kuningas Juan Carlos I ja kuninganna Sofia FOTO: PPE/THORTON/SIPA/PPE/THORTON/SIPA/Scanpix

Hispaanlased on sotsiaalmeedias agaralt kuninganna Letizia ja ta ämma vahelist hõõrumist kommenteerinud, toetades kuninganna Sofiat.

Kõmumeedia teatel ei ole kuninganna Sofiat just sageli koos oma lastelastega näha, sest Letizia ei soovi laste «ärarikkumist» vanaema poolt.

Hispaania väljaanne El Confidencial kirjutas mõni aeg tagasi, et Letizia sai oma ämma, kuninganna Sofiaga varem hästi läbi, kuid nüüd on kahe naise vahelt nagu must kass läbi jooksnud.

Hispaania kuningapere vasakult alates: kuninganna Letizia, printsess Leonor, kuningas Felipe VI, infanta Sofia, kuningas Juan Carlos I ja kuninganna Sofia FOTO: PPE/THORTON/SIPA/PPE/THORTON/SIPA/Scanpix

Ajakirjanik Pilar Urbano avaldas 2008. aastal raamatu Hispaania kuninglikust perest, mis põhineb intervjuudel kuninganna Sofiaga.

Selle kohaselt ei kiida Letizia oma ämma iganenud vaateid heaks, eelkõige puudutab see lastekasvatamist, kuid ka seda, et kuninganna Sofia on paljastanud meediale nende peresaladusi.

Letizia endine kolleeg Imma Augilar kanalist TeleMadrid sõnas, et Letizia vestles oma ämmaga lihavõtete ajal juhtunust ja kaks naist olevat jõudnud üksmeelele.

Letizia olevat teatanud, et kirikuintsidenti ei tasuks ületähtustada.

Juan Carlos I (Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias; sündinud 5. jaanuaril 1938 Roomas) oli Hispaania kuningas aastatel 1975–2014.

Hispaania eelmine kuningas Juan Carlos I ja ta naine, kuninganna Sofia FOTO: PPE/THORTON/SIPA/PPE/THORTON/SIPA/Scanpix

2. juunil 2014 teatas kuningas parlamendile otsusest loobuda troonist poeg Felipe kasuks.

18. juunil 2014 allkirjastas ta troonist loobumise seaduse ja kroonprints Felipest sai selle jõustumisel keskööl uus kuningas Felipe VI.

Kroonprints Felipe kihlus 2003. aastal teleajakirjaniku Letizia Ortiz Rocasolangoga ja nad abiellusid 22. mail 2004 Madridi Almudena katedraalis. Neil on kaks tütart, 2005. aastal sündinud Astuuria printsess Leonor ja 2007. aastal sündinud infanta Sofia.