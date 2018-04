Algab Talinn Music Weeki kolmepäevane staariparaad Vene Kultuurikeskuses: Ewert and The Two Dragons, Elina Nechayeva, Francesco Tristano

TMW Staariparaad: Francesco Tristano, Kadri Voorand, Ewert and The Two Dragons, Elina Nechayeva, Sander Mölder

Laupäeval on Vene Kultuurikeskus aga muusikaettevõtte Made in Baltics ja Sony Music esitlusõhtu päralt. «Eso-rocki» bänd Miljardid astub üles oma suursuguste pophittidega laetud ja Eesti Muusikaauhindade galal kolm tiitlit võitnud albumi «Kunagi läänes» kavaga, TMW 2011 artistipreemia võitjast Ewert and The Two Dragons toob esmakordselt kuuldavale lood oma peagi ilmuvalt neljandalt albumilt ning hiljuti uue singli «Falling In Love With You» üllitanud Rasmus Rändvee teeb oma esimese avaliku kontserdi sooloartistina. Uue kavaga tuleb välja ka Iiris, kelle tantsuline singel «Stranger» oli möödunud aasta enimmängitud lugu Raadio 2-s.