Hanna-Liina Võsa muusikalikooli roosa uks sai sotsiaalmeedia fenomeniks

Hanna-Liina armastab roosat värvi ja oleks väga kurb, kui see siiski maha kraapida kästaks. Temaga ühes kurvastaks kõik instagrammerid üle maailma, kes selle ukse abil tuhandeid like` sid saanud saanud on.

«Instagrami ja sotsiaalmeedia maailm on selle võtnud nii omaks, et öeldakse, et see on Instagrami kõige pildistatum uks. Ma olen lugenud neid pildiallkirju ja ma näen, et inimesed on reaalselt reisinud Tallinnasse, et lihtsalt sellest uksest pilti teha,» ütles Hanna-Liina «Pealtnägijale».