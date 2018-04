Bondi tüdruk tuleb Eestisse: FIA presidenti saadab Tallinnas filmitähest kihlatu

Esimest korda astus näitleja Michelle Yeoh kaamerate ees üles 1984.aastal telereklaamis koos Jackie Chan-iga. Paljud näitleja rollid on seetõttu eeldanud võitluskunstide oskust. Staar on tegelikult õppinud hoopis tantsu, võrratud võitlusstseenid on osa Yeoh`i näitleja-andest.