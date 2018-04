FBI krimiteadlased lahendasid 4000 aasta vanuse muumiapea juhtumi

Matmispaik leiti 1915. aastal 225 kilomeetri kaugusel Kairost, Niiluse orus asuvast Deir el-Bershast, teatab ancient-origins.net.

Egüptoloog George Andrew Reisner FOTO: wikipedia.org

Muumiapea oli aastaid USA Bostoni kunstimuuseumi kogus, kuid hiljuti andis muuseum muumiapea Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) krimiteadlastele uurimiseks, et sajanditetagune mõistatus lahendada.

Muumiapea FOTO: wikipedia.org

Samuti anti uurijatele leiu kohta käivad dokumendid ja ülestähendused, mille kohaselt oli hauakamber sajandeid varem langenud hauaröövlite kätte, kes kullast ja hõbedast hauapanused kaasa viisid. Hauas olid alles mitmed puitkirstud ja kanoobid ehk inimpeakujulised anumad, rohkem kui 100 laevamudelit ning puidust inimkujusid.

Egiptuse Deir el-Bersha hauakambrit leitud kujud FOTO: wikipedia.org

Djehutynakhti hauast leitud laevamudel FOTO: wikipedia.org

Nimetatud hauakamber pärines keskmise riigi ajast, mil Vana-Egiptuses valitses 11. – 13. dünastia ja mis kestis umbes 2137–1781 eKr.

Egüptoloogide sõnul oli sarkofaagil, niinimetatud Bersha kirstul «salakamber», mille kaudu lahkunu läks teispoolsusse ning ka muumiat kaitsvad manamised.

Osa Egiptusest Deir el-Bershast leitud sarkofaagist FOTO: wikipedia.org

Sarkofaagikirjutiste kohaselt on sinna maetud Ülem-Egiptuse piirkondlik võimukandja Djehutynakht ja tema naine Djehutyhotep. Samuti daatumid, mis viitavad, et see isik ja ta naine surid milllagi 11. dünastia lõpuperioodil või 12. dünastia alguses.

Djehutynakhti kuju FOTO: wikipedia.org

Djehutyhotepi kuju FOTO: wikipedia.org

Alates muumiapea leidmisest on egüptoloogid ja arheoloogid üritanud lahendada mõistatust, kas see on Djehutynakhti või ta naise oma.

«Uurimine näitas, et pead oli mumifitseerimisprotsessi käigus muudetud. Lõua- ja põseluudelt eemaldati osi. Iidsed egiptlased olid arvamusel, et lahkunu saab siis teispoolsuses kergema vaevaga juua ja süüa,» teatasid egüptoloogid.

Teadlased puurisid 2009. aastal 4000 aasta vanuse muumia purihammast, eraldades sellest 105 milligrammi hambatolmu. Nad üritasid sellest mitmel korral eraldada DNAd, kuid see ei õnnestunud. Mõni aeg tagasi kontakteerusid nad FBIga, et abi saada, kuna krimiuurijatel on DNA uuringuks paremad tehnilised vahendid ja võimalused.

Muumia hambast võetud hambatolmu uuris FBI krimiteadlane Odile Loreille koos oma meeskonnaga ja neil õnnestus saladus lahendada. DNA-uuringu kohaselt kuulub nimetatud muumiapea mehele, seega valitseja Djehutynakhtile, mitte tema naisele. Sellele viitavad kromosoomid.

Loreille sõnul oli varem levinud seisukoht, et Vana-Egiptuse muumiatest ei ole võimalik DNAd kätte saada, kuid nüüdistehnoloogia abil osutus see võimalikuks.

FBI lahendas seega 4000 aasta vanuse muumiapea juhtumi tänu DNAle ja nüüdistehnoloogiale.