Veider päästetöö: Inglismaal tuli koolipoiss kivimonumendist välja saagida

Selgus, et Max oli varem sama trikki teinud, kuid see oli 5 aastat tagasi. Vanematel on nunnu foto 2-aastasest Maxist sama monumendi sees. «Tänaseks on poiss aga pisut kasvanud,» pidi poisi isa George tõdema. Max pääses vaid väheste muljumisjälgedega jalal, kuid kivist sammas sai rohkem kahjustatud.