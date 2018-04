Inspiratsiooniks Viinalassile: Iris, Rubi ja Kuu ehk ülevaade nimedest, mis meie tele-ja lavanäod oma lastele pannud

Muusik Maarja-Liis ja tema muusikamänedžerist elukaaslane Fred Krieger võisid aasta alguses tervitada uut perelisa. Tütre sünni ja lapseootuse osas pole Maarja kuigi palju avaldanud. Kuigi teada on, et tita sai nimeks Iris , pole kumbki vanem nimevalikut kommenteerinud. Nii eesti keeles kui mitmetes teistes on sel aga kaunis tähendus, näiteks Kreeka-Rooma mütoloogias «värviline», «vikerkaar» ja heebrea keeles «lill».

Muusikutest superduo Tanja Mihailova-Saar ja Mikk Saar võtsid vastu oma pisipoja 16. veebruaril. Kuni ametliku nime saamiseni kutsusid värsked vanemad last hellitavalt «Väikseks Bossiks». Tanja sõnul ei ole valiku juures mingit erilist lugu. Pärast üle 3000 nime läbi sirvimist otsustati kindlaks jääda nimele, mis on lihtsasti hääldatav ja kena kirjapildiga: Teodor .

Möödunud aasta 28. juunil nägi ilmavalgust Tomi ja Anni Rahula esimene ühine tütar kelle nimeks sai Rubi . Pisike preili on vanemate rõõmuks praegu tegemas ka oma esimesi samme. Uhke pere jagas sellest klippe ka oma jälgijatega Instagramis. Oma poolõe – Agathe Vegaga võrreldes on laps saanud suhteliselt tagasihoidliku valiku osaliseks. Instagrami jälgijatele tutvustati teda kui paari «pisikest kristalli».

Moelooja Liisi Eesmaa tõi eelmise aasta 7. mail ilmale tulevase südametemurdja. Koos elukaaslase Madis Ligemaga otsustati poisile anda nimi, mida Liisi nägi unes veel enne lapseootele jäämist. Võimsa taevakeha järgi nimetatud posiklutt, Kuu , on tõeline ilmakodanik. Vähem kui aastase eluaja jooksul on ta kogenud palju seiklusi, mille hulgas vanematega seltskonnaürituste väisamine ja kuu aega koos emaga Aasias elamine.

Näitleja, muusik ja joogaõpetaja Marilyn Jurman astus eelmise aasta kevadel esmakordselt emme-kingadesse. Naine on öelnud, et pani enda meelest lapsele väga erilise nime – Rumi Aurora Saft. Võõrapärane nimi pani ehmuma ka Marilyni vanaema. Noorele emale teadmata tõi möödunud ja käesolev aasta väikestviisi staaride-beebiboomi nii Eestis kui välismaal ja väike tüdruk sirgub teiste sarnases stiilis nimetatud lastega ja on nimekaimuks suisa ühele Beyoncé-i kuulsast kaksikust. Aurora sai pandud parima sõbranna auks ning Rumi on näitlejanna enda kunagine hüüdnimi. Peab tõdema, et 2018. aasta kontekstis pole nimi sugugi karjuvalt ebatavaline.