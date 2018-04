Allveelaevamõrvar Madsen vaatas «õppematerjalina» Islamiriigi hukkamisvideoid

«Madsen käis mitmetel vägivallateemalistel internetilehekülgedel. Osa neist on nüüdseks suletud ja selle tõttu me ei tea täpselt, mida ta otsis ja nägi. Meieni jõudnud andmetel tegeles ta internetist vägivaldse materjali otsingutega aastaid,» lausus Buch-Jepsen.

Kohtus ilmnes, et uurijad leidsid Madsen vana arvuti katkiselt kõvakettalt viis videot ja fotosid, mis kõik on vägivaldse sisuga. Uurimine näitas, et Madsen ei kasutanud seda arvutit pärast 2010. aastat.