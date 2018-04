Naine avastas, et ta isa on ema kunagine viljakusarst

36-aastane Kelli Rowlette andis reproduktiivspetsialist Gerald Mortimeri Idaho kohtusse, teatab The Sun.

Rowletti vanemad pöördusid 1980. aastatel Idaho Fallsis tegutsenud Mortimeri poole, kuna neil oli lapsesaamisega raskusi ja nad lootsid, et viljakusarst saab neid aidata.

Arst pidi viljastama naispatsiendi ta mehe spermat kasutades, kuid nüüdne DNA-test näitas, et arst kasutas naise viljastamiseks oma spermat.

Aastatetagustest meditsiinidokumentidest ilmnes, et paar oli nõus arsti pakkumisega lisada naise abikaasa spermasse mõne doonori spermat, kus olid väga elujõulised spermatosoidid.

Rowlette’i sõnul vedas arst ta vanemaid alt, kuna rasestas ta ema oma spermaga. Lisaks aitas nimetatud arst ka ta maailma, mis on tema jaoks väga häiriv fakt.

«Viljakusarst Mortimer valetas, et mu vanemad ei taha spermadoonorist mitte midagi teada. See arst kasutas mu ema ära, viljastades ta teadlikult oma spermaga. Mortimer varjas, et olen ta bioloogiline tütar,» teatas ameeriklanna.