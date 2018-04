Peeglike, peeglike seina peal, millised Eesti staarid on teinud ilukohendusi?

Liisa Leetma (25) - Blogija, kes on tuntud oma eripärase stiili ning lopsakate huulte poolest, tegi avameelse ülestunnistuse: «Ma ei hakka salgama, et olen lasknud tõsta oma ülemist huult.»

Heti Tulve (35) - 2008. aastal korraldas Õhtuleht (toona veel SL Õhtuleht) küsitluse, kellel Eesti kaunitaridest on kõige kaunim büst. Lehelugejad polnud kadedad hääletama ning kõige kaunima rinnapaari omanikuks valiti toonase elustiiliagentuuri Deluxe üks eestvedaja Heti Tulve. Kõrvutades aga praegu 35-aastase kaunitari «enne» ja «nüüd» fotosid, on selge, et Heti pole ilulõikuste kabinettide uksepakkusid kulutamata jätnud. Piltidelt paistab, et ühe lapse ema on kohendada lasknud nii rindu kui nägu.

Laura Põldvere (29) - Elu24 tähelepanelikumal lugejal tekkis küsimus, kas lauljatar on oma huultega midagi ette võtnud, sest vihje kohaselt on need lopsakamad kui varem. Uurisime toona ka järele, kas selles vihjes on peidus tõetera või on tegemist siiski efektse meiginipiga. Küsimuse peale, kas lauljanna on tõesti lasknud oma huuli suurendada, vastas Põldvere:«Olen eluaeg tundnud, et huuled on see, mida olen teiste juures kõige rohkem kadestanud. Super, kui vaid jumestusega seda saavutada saab.»

Paljas Porgand (25) - Blogija Paljas Porgand ehk Merilin Taimre on avalikult tunnistanud, et on lasknud oma rindu suurendada. Neiu on rindade suurendamisest kirjutanud avameelselt ka oma blogis.

Liis Lass (31) - Lass on tunnistanud, et tema laitmatu välimus ei ole vaid looduse poolt antud - neiu on eksperimente teinud ka botoxiga. Seda on märgata ka Liisi veidi muutunud huulte kujust ja profiilist. Põhjus ei olnud aga mitte madalas enesehinnangus vaid puhtas uudishimus, ütles seltskonnakaunitar Õhtulehele.

Anu Saagim (55) - Saagim kõneles 50 saades, et lasi tuntud Soome ilukirurgi Rolf Nordströmi juures kohendada ülalauge ja laserlihvida silmaaluseid. Juba palju aastaid tagasi lasi Anu ilukirurgidel suurendada rindu, sest looduse poolt kaasa antud tagasihoidlik büst teda ei rahuldanud.

Krista Lensin (46) - Juba kaheksa aastat tagasi tunnistas Krista Lensin Naistelehele, et proovis kortse silendavaid ilusüste juba tüki aja eest ega mõista, miks eestlased sellistesse noorendavatesse vahenditesse nii vaenulikult suhtuvad. Toona lubas ta, et laseb end süstida ka tulevikus.

Marco Tasane (43) - Lõuaimplantaadi lasi ta endale panna nii kaugel ajal, et Eestis kehtisid maksevahendina alles kroonid. Operatsioon läks maksma 13 500 krooni ning ainsaks miinuseks pidas Marco seda, et pidi näol plaastreid kandma. Lisaks striptiisile ka lauljakarjääri visalt alustada üritanud Marco miimika reedab sedagi, et väike botoxisüst siia või sinna pole probleem.

Liina Tennosaar (52) - Näitlejanna tunnistas hiljuti antud intervjuus Naistelehele, et on korra end lasknud lõigata. «Tegin endale 40. sünnipäevaks kingituse. Mul olid kotid silmade all - lasin need ära lõigata.»

Anneli Lahe (47) - Aastaid tagasi «Kodutunde» saatejuhina tegutsenud Anneli puhul märkasid naise nöos muutusi just televaatajaid. Toona kinnitas naine tehtud ilusüste ka Õhtulehele: «Kurjusekortsu olen küll ära võtnud.»