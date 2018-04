Pildid ja video: millised oleksid maailma liidrid põgenikena?

Süürlase teatel oli ta nii kodusõja kui põgenikustaatuse tõttu vihane, kuid see viha kahanes kui ta pani enda ja teiste põgenike kogetu maalidesse. Kunstniku sõnul on haavatavus tugevam kui põlgus, mida põgenikud igal sammul tunda saavad.

«Mul hakkas kahju neist, kes arvavad, et põgenikud on ära teeninud põlguse ja vihkamise,» teatas kunstnik.

Al Omari lisas, et ta eesmärk ei ole oma teosteseeriaga maailma mõjuvõimsaid mõnitada ega alandada, vaid lihtsalt juhtida nende tähelepanu olukordadele, milles põgenikud päevast päeva on.

Süürlane peab enda teoste hulgast üheks paremaks seda, mis põhineb fotol, millel on näha Damaskuses toidujärjekorras seisnud inimesi. Toiduootajate seas on äratuntav näiteks Kim Jong-un, Vladimir Putin ja Bashar al-Assad.

«Tean omast käest, millistes oludes põgenikud on. Neid on kimbutanud nälg, nad on söönud rohtu. 21. sajandi heaoluriikide liidritel ja elanikel on seda raske ette kujutada,» lausus kunstnik.